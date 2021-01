Nuovo decreto: 9-10 gennaio zona arancione, slitta l'apertura delle superiori

Il Consiglio dei Ministri, terminato la notte scorsa inoltrata, ha approvato il decreto che introduce nuove “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Nello specifico, il decreto prevede che il weekend del 9 e 10 gennaio sia, per tutta Italia, arancione - classe di rischio alta - con conseguente divieto di uscire dai confini comunali, bar e ristoranti chiusi e scuole superiori chiuse sino all’11 gennaio.

Nel weeekend arancione restano in vigore la deroghe già previste nel periodo natalizio: la possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno e in un massimo di due persone verso una sola abitazione privata della propria regione, e la possibilità, per chi vive in Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, di spostarsi in un raggio di 30 chilometri, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Negli altri giorni, almeno sino al 15 gennaio, sarà in vigore una zona gialla in cui non sarà però possibile spostarsi tra regioni: bar, ristoranti e negozi saranno aperti e ci si potrà spostare liberamente solo all’interno del territorio regionale.

Il nuovo testo rivede inoltre i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone "arancioni" e "rosse".