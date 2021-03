Niente zone gialle, a scuola sino alla prima media e vaccino per farmacisti: la bozza del nuovo decreto

Si fa sempre piacere concreta l’ipotesi che l’Italia, sino al 30 aprile, non abbia zone gialle ma si barcameni tra arancione e rosso.

La bozza del nuovo decreto legge covid, all'esame del Consiglio dei ministri alla voce “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, deciderà la linea per il prossimo mese facendo seguito a quello in vigore sino al 6 aprile. E le indiscrezioni giunte sino a ora sono sostanzialmente in linea con quelle trapelate durante l’ultima conferenza stampa del premier Mario Draghi.

Scuole

A oggi sembra certo che le scuole riapriranno, almeno sino alla prima media, anche in zona rossa e a prescindere da eventuali ordinanze regionali (in arancione e gialla si sale alla terza media, per le superiori un minimo del 50%).

Sanitari no vax, obbligo anche per i farmacisti

Confermata anche la linea che il premier Draghi ha annunciato in conferenza stampa sui sanitari no vax: nel nuovo decreto ci sarà una norma che sancirà l’obbligo della vaccinazione contro il coronavirus per chi lavora nella sanità, farmacisti compresi, anche alla luce dell’accordo siglato per trasformare le farmacie in punti di vaccinazione. I sanitari che rifiuteranno di vaccinarsi dovrebbero quindi essere destinati ad altre mansioni che non implicano rischio contagio, o sospesi senza retribuzione in caso di rifiuto o di impossibilità.

Deroghe in base all'andamento dell'epidemia

Non è comunque escluso che, sulla base dell’andamento dell’epidemia e della campagna vaccinale, la situazione zone venga rivista. La zona gialla insomma resta di norma cancellata (i dati da zona gialla vengono equiparati a quelli della zona arancione), vengano adottate delle deroghe caso per caso: «La situazione va monitorata settimana per settimana, giorno per giorno, sulla base dei dati», ha detto il premier Draghi venerdì scorso.

Visite a parenti e amici

Un’altra conferma sembra quella riguardante le visite a parenti e amici in zona rossa: concesse come deroga in zona rossa durante le festività natalizie e adesso per quelle pasquali, dovrebbero invece essere cancellate in tutte quelle regioni “rosse” sino al 30 aprile, mentre resterebbero in zona arancione. Sempre una sola volta al giorno, nel comune di residenza e per non più di due persone (esclusi disabili e figli minori di 14 anni) nel rispetto del coprifuoco.

Toti: «No alla cancellazione della zona gialla»

Sulle indiscrezioni sul nuovo dpcm è intervenuto, mercoledì pomeriggio, anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, ribadendo al sua contrarietà alla cancellazione delle zone gialle (nonostante una situazione in Liguria che lo porterà, molto probabilmente, a prolungare la zona rossa nel savonese, dove l’incidenza ha superato la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti): «I dati in Italia preoccupano ancora e non si può essere leggeri nel valutare la situazione - ha detto - Ma ci piacerebbe che si lasciasse una porta aperta alla speranza, senza cancellare le zone gialle o, comunque, introducendo un meccanismo che, dove i dati lo consentono, garantisca quelle riaperture che il Paese aspetta con ansia».