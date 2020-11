Zona gialla o zona arancione, Liguria in attesa. Da mercoledì attivo ospedale da campo al San Martino

Se la stretta dev’esserci, che sia ragionata e valutata di concerto con le regioni: Giovanni Toti, governatore ligure, ribadisce la bontà dei dati inviati al Ministero della Salute per la classificazione del rischio della Liguria, e pur non escludendo misure più stringenti - tradotto, il passaggio da gialla ad arancione - rassicura sul fatto che a oggi il nuovo report usato per l’assegnazione dei “colori” alle regioni mantiene la Liguria in zona gialla.

«Io sono disponibile a valutare con il governo misure più restrittive per la Liguria se servono per la salute dei cittadini - ha detto Toti nel pomeriggio di lunedì - Ma non tiriamo in ballo la qualità dei dati forniti da Regione a Roma, perché sono precisi e per di più, nell’ultimo report arrivato dall’Istituto di Sanità, sono identici a quelli per cui la Liguria è stata inserita in zona gialla».

Sul destino della Liguria si decide proprio oggi: alle 15 il governo si è riunito per stabilire un’eventuale riassegnazione dei colori, e dunque del rischio, alle regioni, e la Liguria potrebbe scivolare nella fascia arancione, quella cioè che comporta la chiusura di bar e ristoranti e il divieto di uscire dal proprio comune di residenza. Un clima di grande incertezza regna dunque in particolare tra tutti i titolari di attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, che giovedì scorso hanno saputo soltanto all’ultimo minuto - dalla voce del premier Giuseppe Conte - che la Liguria era in fascia gialla e che il giorno dopo, con l’entrata in vigore delle misure del nuovo dpcm, avrebbero potuto tenere aperto.

Toti esclude, però, l’ipotesi lockdown nazionale fortemente voluta dall’Ordine dei Medici: «È comprensibile da parte dei medici, che si fanno portavoce di un grido di dolore di tutto il personale sanitario, infermieristico e degli operatori degli ospedali italiani e quelli genovesi e liguri non fanno eccezione, per la preoccupazione e il carico di lavoro di queste settimane - ha detto a margine della visita all’ospedale da campo allestito davanti al San Martino - Ma in tutte le valutazioni occorre tenere ben presente tutti i punti di vista, non solamente quello strettamente medico, ma anche quello economico e sociale che deve essere ponderato. Non credo che la scelta possa ridursi tra morire di Covid e morire di fame, per sintetizzarla in modo brutale: occorre trovare una serie di misure che siano equilibrate, in modo tale da far calare i pazienti nei nostri ospedali e al tempo stesso non logorare ulteriormente, forse questa volta davvero in modo mortale, un sistema economico che ha già sofferto tantissimo».

Intanto, archiviato per ora il progetto dell’ospedale alla Fiera di Genova, ès stato montato quello da campo davanti al San Martino con l’aiuto della Croce Rossa e della Protezione Civile. La struttura entrerà in funzione tra pochi giorni, e sarà di supporto al pronto soccorso, potendo ospitare 24 persone in posti letto attrezzati.

«I pronto soccorso restano purtroppo la nostra strettoia di accesso al sistema sanitario - ha spiegato il governatore ligure Giovanni Toti - questo nonostante gli appelli che continuo a fare di andare al pronto soccorso solo se davvero si è in pericolo serio per la propria salute, altrimenti la rete dei medici di famiglia, dei pediatri di libera scelta e la medicina del territorio possono supportare, con adeguati protocolli gestiti sempre attraverso questo ospedale, una corretta assistenza domiciliare».

Sul fronte posti letto, Regione e Alisa lavorano su più fronti: da un lato quelli “mobili”, come le tende davanti al San Martino e il recupero in strutture residenziali protette e hotel - 100 posti sono pronti all’interno di un hotel nella zona del Porto Antico - dall’altro quelli ricavati in reparti chiusi e convertiti, negli ospedali Micone ed Evangelico, nel padiglione C del Galliera, i cui lavori di ristrutturazione partiranno a breve.

«È una soluzione di emergenza, come molte di quelle che stiamo trovando - ha detto Toti - All’epoca la nave ospedale è costata di meno ed è stata più efficiente, ma oggi la nave non c’è e quindi facciamo di necessità virtù, recuperando il padiglione C per una cinquantina di posti letto a bassissima intensità di cura. Non è un’operazione facile come qualcuno dice perché ci sono permessi e agibilità dei vigili del fuoco da verificare, c’è un impianto di gas medicali che non funziona più. La facciamo perché non vogliamo rinunciare a nessuna opportunità. Su questo oggi ci sarà una riunione della nostra Protezione Civile con i vertici dell’ospedale. Superata l’emergenza quel padiglione verrà nuovamente chiuso per i lavori che quell’ospedale, nella sua missione sanitaria, effettuerà insieme all’intera riqualificazione di quell’area».

L’assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha confermato che la struttura davanti al San Martino entrerà in funzione da mercoledì e sarà gestita dal personale sanitario dell’ospedale: «Stiamo finendo tutta la parte tecnica degli allacciamenti per i 24 posti letto che sono dotati di tutto quello che serve per assistere un paziente nel migliore dei modi - ha detto Giampedrone - Si tratta di una struttura prettamente sanitaria, quindi diversa da quelle che stiamo gestendo direttamente come Protezione civile all’esterno degli ospedali».

L’obiettivo è arrivare entro la settimana ad altri 270 posti letto sparsi su tutto il territorio regionale, da ponente a levante, che verranno messi nella disponibilità del sistema sanitario ligure: «La parte dei servizi alla persona farà capo alla Protezione civile regionale - ha detto Giampedrone - mentre l’assistenza sanitaria farà capo alle Asl competenti per territorio. Si tratta in questo caso di posti letto a bassa e bassissima intensità di cura, per pazienti positivi al Covid clinicamente guariti o che comunque hanno un decorso non grave. In questo modo si liberano letti ospedalieri che saranno destinati a pazienti con un quadro clinico più grave».

Dei nuovi posti letto, 140 sono già attivi mentre 130 saranno attivati nelle prossime ore: «Ci tengo a ribadire - ha concluso Giampedrone - che questi 270 posti garantiscono un equilibrio regionale, sulla base di spostamenti e dimissioni effettuati dai vari ospedali».