Nuova protesta contro il dpcm a De Ferrari, anche Bucci incontra i manifestanti

Seconda protesta in un giorno contro il nuovo dpcm anti coronavirus da parte di commercianti, ristoratori e titolari di palestre e centri sportivi costretti a chiudere del tutto (o a chiudere alle 18) per rispettare le norme anti contagio.

I manifestanti, che si erano già riuniti alle 11.30 di mercoledì, si sono dati nuovamente appuntamento alle 18 sotto la Regione, nuovamente dotati di cartelli e striscioni e nuovamente intenzionati a parlare con le autorità. Stavolta a incontrarli è stato il sindaco Marco Bucci, che ha promesso che «attraverso Anci e i sindaci metropolitani continueremo a fare pressioni sul governo affinché possa esserci una modifica al dpcm e possano essere riviste alcune limitazioni previste dal Dpcm come la chiusura alle 18 di bar e ristoranti».

«Ho visto purtroppo persone che non mi sembravano commercianti ed erano senza mascherina e in assembramento e questo non va bene - ha però aggiunto Bucci - perché non è solo rispetto della loro vita, ma anche rispetto della vita di tutti i cittadini genovesi: non possiamo permetterci di avere assembramenti di questo tipo, ho parlato con prefetta e questore per avere forze dell’ordine a sufficienzaa che impediscano comportamenti scorretti e intervengano nei confronti di chi non ha la mascherina o fa assembramenti».

Bucci ha poi chiesto «a tutti di cercare di mantenere la calma, e comprendere il momento critico che stiamo attraversando avendo la propria salute e il rispetto della salute altrui come primo obiettivo».