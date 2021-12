Zona arancione, quando potrebbe avvenire il passaggio e cosa cambierebbe

Riduzione della quarantena, una nuova riflessione sull'obbligo vaccinale sul luogo di lavoro, sia nel settore pubblico che privato, e nuove restrizioni per i non vaccinati, come una sorta di mini lockdown. Sono queste le misure al vaglio delle riunioni del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio dei ministri in programma oggi, mercoledì 29 dicembre 2021.

Intanto la Liguria attende con trepidazione i dati, che arriveranno giovedì 30 dicembre 2021, in base ai quali si saprà se la regione passerà in zona arancione e da quando. Le due date più probabili sono quelle di lunedì 3 o 10 gennaio 2021.

Per la zona arancione ci sono tre soglie: incidenza superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 30 per cento di posti letto occupati da malati Covid nei reparti ordinari e 20 per cento nelle terapie intensive. Per la zona rossa invece incidenza sempre superiore ai 150 casi ogni centomila abitanti, 40 per cento di posti letto occupati nei reparti ordinari e 30 per cento nelle terapie intensive.

Stando al bollettino diffuso dalla Regione martedì 28 dicembre 2021, l'incidenza di nuovi positivi in Liguria nell'ultima settimana è di 493 casi su 100mila abitanti. 549 i posti letto occupati da pazienti covid in tutta la regione, di cui 41 in terapia intensiva.

Il presidente Toti spiega: "la zona arancione è possibile ma non c'è nulla di scontato", perché, se i tre indicatori chiave stanno portando la Liguria oltre la zona gialla, mancano ancora poche unità per far scattare il superamento della soglia critica e, anche per solo un paio di ospedalizzati in meno, potrebbe 'salvarsi' per altri 7 giorni.

Le regole per la zona arancione

Come ricorda Today.it, serve il super green pass in zona arancione (e non in zona gialla) per le seguenti attività/luoghi/eventi: skipass, centri commerciali nei festivi e prefestivi, ristorante (anche albergo) all'aperto, piscine, spogliatoi, palestre e sport di contatto al chiuso e aperto, feste dopo cerimonie, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi all'aperto.

In zona arancione per gli spostamenti con un mezzo proprio dal comune di residenza verso altri comuni o fuori regione serve il green pass base oppure sono richiesti motivi di lavoro, necessità, salute, oppure, ancora, sono ammessi spostamenti per servizi non sospesi, ma non disponibili nel proprio comune. In zona gialla invece non c'è alcun limite per gli spostamenti in territorio regionale.

Il super green pass serve anche per molte altre attività, ma sono le stesse regole che valgono ormai in tutta Italia, in zona bianca, gialla e arancione, quindi non ci sono differenze. È questo quel che se ne deduce dall'analisi congiunta delle Faq, della ormai nota "tabella attività consentite con o senza green pass" pubblicata dal governo sul sito istituzionale e del decreto Natale (DL 221 del 24 dicembre 2021). In zona arancione, almeno per i vaccinati, non ci sono di fatto restrizioni impattanti. In zona gialla e bianca, a oggi, le restrizioni per chi non ha il super green pass sono le medesime.