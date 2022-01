Croce Rossa: "Pronti con i tamponi gratuiti, manca il via di Alisa"

I tamponi ci sono, il personale volontario anche, manca solo il sì di Alisa.

La Croce Rossa di Genova è pronta a tornare in campo, in questi giorni di massima circolazione del virus nella sua variante Omicron, per offrire un servizio tamponi gratuiti alla cittadinanza. Mentre la domanda di test per diagnosticare la covid-19, sia in ingresso sia in uscita dalla malattia, è altissima, la richiesta della Cri rimane nella posta in arrivo della direzione sanitaria regionale da settimane: "La scorsa estate il nostro progetto aveva ricevuto dei finanziamenti dalla comunità europea", spiega Federica Bonelli, presidente del comitato di Genova della Croce Rossa Italiana.

"Non abbiamo nuovi fondi ma al momento ci sono i materiali e il personale volontario a costo zero. Il tendone è idoneo anche all'inverno e in alternativa abbiamo a disposizione una location al Lagaccio dove poter allestire un punto tamponi". Grazie a un bando della direzione generale europea per la salute e la sicurezza alimentare, nell'estate 2021, la Croce Rossa ha gestito un flusso continuo di persone con una media di 350 test processati al giorno. Aperto il 12 giugno, il tendone, collocato a stazione Principe, aveva chiuso il 21 settembre scorso.

Con l'arrivo della nuova ordinanza regionale, poi, sparirebbe anche il problema di generare la certificazione verde perchè, secondo le prime indicazioni, da venerdì 7 gennaio i test rapidi di terza generazione saranno equiparati a quelli molecolari. Mentre si avvicina il picco della quarta ondata e il sistema sanitario è in tilt, il tendone della Croce Rossa resta smontato in un angolo in attesa di poter tornare ad essere un presidio sul territorio.