Covid, la Croce Rossa di Arenzano riattiva il servizio di spesa e farmaci a domicilio

I casi di coronavirus aumentano, e riprendono le consegne di spesa e farmaci a domicilio: ad annunciare di voler riattivare il servizio, la Croce Rossa di Arenzano, che lo aveva già svolto nel periodo della prima ondata di covid, terminando a inizio luglio con oltre 440 consegne di farmaci e 70 di spese.

Adesso, per quella che possiamo chiamare a tutti gli effetti "seconda ondata", la Croce Rossa di Arenzano fa sapere di aver ritenuto indispensabile riattivare il programma "Il tempo della gentilezza", in particolare con i progetti "Ti faccio la spesa" e "Pronto farmaco", finalizzati alla consegna a domicilio di generi alimentari di prima necessità e farmaci a quanti ne faranno richiesta, avendone giustificato motivo e necessità (persone in quarantena, immunodepresse, anziani, e così via).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da lunedì 26 ottobre sarà attivato il numero telefonico dedicato (3338123753) e la Croce Rossa di Arenzano sarà pronta a raccogliere le richieste della cittadinanza. Per la prenotazione, la segreteria si potrà contattare dalle 9 alle 12, e la consegna avverrà il giorno successivo concordandola con gli operatori.