Genoa, Criscito di nuovo positivo al covid

Dopo il focolaio di coronavirus divampato all'interno dello spogliatoio del Genoa lo scorso anno, il virus è tornato a bussare alla porta della squadra.

"Dopo bambini, moglie e tata non poteva farsi scappare anche me, maledetto covid. Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le balle a me". Così ha annunciato sul suo profilo social Domenico Criscito.

Il giocatore salterà dunque la partita contro il Sassuolo, in programma giovedì 6 gennaio 2022 alle 16.30, valida come prima giornata del girone di ritorno.