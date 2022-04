Covid, ricombinazioni Xe e Xj: differenze e sintomi. Bassetti: "Booster e poi vita normale"

Non sono nuove varianti, ma ricombinazioni di varianti già esistenti: Xe e Xj irrompono nel dibattito sul coronavirus, e Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ribadisce l'importanza della dose booster di vaccino e di un ritorno alla normalità.

Xe e Xj: le nuove ricombinazioni

Ma cosa sappiamo finora su queste due ricombinazioni? La Xj, isolata la scorsa settimana a Reggio Calabria, è una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron Ba.1 e Ba.2, dunque contiene un pezzo dell'una e uno dell'altra. "Ma va fatta chiarezza - sottolinea Bassetti - senza alzare un polverone ingiustificato o allarmismo inutile. È nell'ordine delle cose che il virus muti ed evolva, ci saranno sempre varianti e ricombinazioni come abbiamo visto per tanti altri virus". E poi: "Per ora tutto quello che sappiamo che potrebbe essere più contagiosa ma deve assolutamente essere provato. Dunque ci vogliono ulteriori studi".

Per quanto riguarda la Xe, si tratta di una ricombinazione di due varianti gemelle, Omicron 1 e 2, probabilmente più contagiosa, anche se ciò dovrà essere confermato dai dati. "Averla scoperta - dice Bassetti - è frutto del fatto che studiamo questo virus come mai avevamo fatto in passato. Ciò da una parte è un bene perché stiamo imparando a conoscerlo, dall'altra però continuano a uscire notizie scientifiche, cliniche, laboratoristiche che dovrebbero essere solo appannaggio della comunità scientifica, che invece quando arrivano al grande pubblico, non pronto a capire fino in fondo cos'è una ricombinazione rispetto a una variante, si diffonde un allarmismo ingiustificato".

La Xe "non determina una malattia più grave - scrive l'infettivologo su Facebook -. I sintomi sono più o meno gli stessi di Omicron, forse si vede di più la perdita di gusto e olfatto e in qualche caso vertigini e altri sintomi neurologici. Ma essendo un mix di Omicron 1 e 2 è probabile che non sia diversa la capacità di risposta alla dose booster di vaccino. La terza dose di richiamo copre tutte le varianti e ricombinazioni fin qui isolate. Potrebbe succedere che la Xe diventi predominante sulle altre. Una cosa è certa: finché c'è virus circolante ci sono varianti, è l'inevitabile evoluzione naturale di un virus che muta. Il messaggio è quindi questo: sarebbe un grave errore non fare la dose booster, perché oggi vorrebbe dire trovarsi nella stessa situazione di chi non ha fatto nemmeno le prime due e quindi completamente scoperto. Di fronte alle varianti bisogna alzare il muro. Se fossimo ancora davanti al virus originario, probabilmente due dosi basterebbero perché il vaccino era stato studiato per fare due dosi. Ora il vaccino iniziale ha bisogno appunto di un aiuto in più che corrisponde alla dose booster.

I sintomi

"Siamo tornati a un virus che sappiamo gradire il sistema nervoso centrale - ha spiegato Bassetti a "Buongiorno Benessere" su Rai Uno parlando delle due ricombinazioni -. Nelle prime fasi si perdeva gusto e olfatto, siamo tornati ad avere perdita di gusto e di olfatto e anche alcuni sintomi come per esempio le vertigini. È un momento transitorio che però per fortuna si risolve molto rapidamente. Non è che questo sia un virus più grave, ha semplicemente una particolare predilezione per colpire alcune parti del nostro sistema nervoso".

Per quanto riguarda la contagiosità "ormai siamo abituati - ha continuato l'infettivologo in tv - ogni mutazione nuova sembra essere più contagiosa della precedente, nel mondo oggi abbiamo circa 1 miliardo di persone già contagiate e probabilmente ce ne sono molte di più che non lo sanno. È probabilmente il virus respiratorio più contagioso mai isolato in tempi moderni. La cosa importante è che gli ospedali non abbiano una pressione importante né nei reparti generali né nelle terapie intensive".

Chi dovrà fare la quarta dose ora? Il consiglio di Bassetti

Ma chi dovrà fare la quarta dose ora? "I più fragili ovvero gli immunodepressi - spiega Bassetti su Facebook -. Per i più anziani dipende. L'80enne sano potrà andare dal suo medico e decidere insieme a lui se fare la quarta dose oggi, ma l'80enne con diabete o bronchite cronica sarebbe opportuno che la facesse. Bisogna tornare a una vita normale. È opportuno oggi raccomandare la mascherina agli anziani, ai fragili, indossandola anche all'aperto se non ci si può distanziare, dopodiché una misura unica per tutti non va più bene, bisogna uscire dalla logica secondo cui tutto venga declinato con degli obblighi, questo è il passato. Il presente è un alleggerimento totale delle regole con raccomandazioni. Non più obblighi ma raccomandazioni".