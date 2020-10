Covid, tutta Genova diventa zona "ad alta attenzione": pronta la nuova ordinanza

Durante il consiglio comunale di oggi, martedì 27 ottobre, il sindaco di Genova Marco Bucci ha preso la parola per annunciare che entro questa sera verrà firmata la nuova ordinanza che limita la circolazione in tutta la città «con le stesse identiche limitazioni delle zone ad alta attenzione individuate la scorsa settimana. Le misure verranno estese a tutta la città».

Dunque dalle 21 alle 6 non sarà più possibile girare per Genova se non per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, regola che prima valeva solo nelle cosiddette "zone rosse". Di fatto, dunque, la città diventa un'unica "zona rossa", o "zona ad alta attenzione".

L'obiettivo del Comune: ridurre gli assembramenti

Questa nuova ordinanza arriva perché, come ha annunciato il primo cittadino già lunedì sera, «la situazione è ormai fuori controllo, tutta Genova è zona di alta attenzione, e cioè vuol dire che i positivi vengono rilevati con una frequenza superiore ai 10 per 10mila, e quindi penso sia giusto prendere precauzioni».

L'ordinanza è stata pensata dal Comune per ridurre gli assembramenti e non la mobilità: «Questo weekend - continua Bucci - mi sono arrivate circa 20 segnalazioni da parte dei cittadini, tra cui quella di un'"allegra" danza in via del Campo durante la notte. Sono cose inaccettabili, lo dico come cittadino; chi fa così non si rende conto del danno che fa non solo a se stesso ma a tutta la città. Sono cose da affrontare con tolleranza zero».

La polemica sul Salone Nautico

Tante le domande dei consiglieri che hanno aperto il dibattito, alcune di queste sulla relazione tra Salone Nautico - svolto a inizio mese - e aumento dei contagi: «Non c'è nessun effetto dimostrato da nessuno, per quanto riguarda il Salone» ha specificato Bucci.

Mobilità

«Una delle situazoni considerate più critiche da tutti è quella della mobilità - ha continuato Bucci, rispondendo alle osservazioni dei consiglieri -. Ho i dati di ieri, controllati digitalmente dalle telecamere, che dicono che ieri eravamo al 37% di media e le punte non hanno mai raggiunto l'80%. Non siamo in zona critica, oltretutto è uscito ieri un rapporto da parte di tutte le organizzazioni della sanità delle principali nazioni occidentali e che dice che il rischio sui mezzi di trasporto, treno e autobus, è inferiore allo 0,5%. Sono confidente sulla nostra mobilità e su quello che stiamo facendo».

Il primo cittadino ha concluso: «La situazione non è molto facile, è molto complessa. Sarebbe facile chiudere tutto, i medici ci dicono che se chiudiamo tutto per 3-4 settimane come abbiamo fatto in primavera, sicuramente i numeri andranno meglio. Bene, questa non è una decisione facile, io non la voglio prendere, vorrebbe dire dare un'altra mazzata all'economia e vedere un sacco di gente per strada. Non è questo il nostro obiettivo, dobbiamo trovare il modo per mantenere l'economia e mantenere la salute».