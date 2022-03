Covid, 1060 nuovi positivi a fronte di 10.885 tamponi, calano le ospedalizzazioni

Sono 1.062 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 10.885 tamponi effettuati di cui 3.179 molecolari e 7.706 antigenici rapidi.

Dei nuovi positivi, 80 sono in Asl 1, 195 in Asl 2, 552 in Asl 3, 114 in Asl 4 e infine 119 in Asl 5. Ci sono due persone non riconducibili alla residenza in Liguria.

In totale, in Liguria attualmente ci sono 13.315 persone positive.

Diminuiscono le ospedalizzazioni, con 296 persone ricoverate, 24 in meno rispetto a mercoledì. Ci sono 15 pazienti in terapia intensiva, 5 non vaccinati e 10 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzazioni per patologie covid correlate.

In isolamento domiciliare ci sono 151 persone in meno rispetto a mercoledì, e il totale guariti aumenta di 1225 unità.

Si contano 9 nuovi decessi relativi a persone mancate tra il 25 febbraio e il 2 marzo, tra 68 e 92 anni di età, negli ospedali di Savona, Villa Scassi, Albenga, Lavagna e Sarzana.

Per quanto riguarda i vaccini, dall'inizio dell'emergenza sono stti consegnate 3.476.332 dosi di cui somministrate 3.404.760, pari al 98%. Nella nostra regione sono state somministrate già 327 dosi di Novavax, il nuovo vaccino a base proteica, di cui 91 nelle ultime 24 ore.