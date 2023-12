Impennata di casi covid, Alisa potenzia la rete di vaccinazioni: due open day in Asl 3

Covid e influenza stanno segnando il weekend dell'Immacolata per molti genovesi. In particolare l'impennata di positività alla covid-19 (con dieci ricoveri al San Martino la scorsa notte), ha spinto Liguria, e Regione e Alisa a potenziare, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, l’offerta per i cittadini liguri in merito alle vaccinazioni.

“Nelle ultime settimane - spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola - si è verificato un incremento di positivi ricoverati negli ospedali, anche se la pressione ospedaliera resta sotto controllo. Contestualmente è aumentato l’afflusso nelle sedi vaccinali, anche se siamo al di sotto di quella che è l’adesione auspicata alle campagne. Per tutte queste ragioni è opportuno favorire i cittadini che vogliono mettersi in sicurezza dal covid e dalle forme più gravi, con iniziative come gli open-day e gli accessi senza prenotazione”.

“Siamo entrati nella fase più delicata per quanto riguarda i virus respiratori che, nei mesi più freddi come dicembre e gennaio, circolano maggiormente – aggiunge Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa – Questo può comportare un aumento della pressione negli ospedali e nei pronto soccorso per covid, influenza e altri virus. Oggi i numeri ci dicono che sono circa 30 ogni giorno i nuovi Sars-Cov2 positivi ricoverati. Sono cresciuti nelle ultime settimane, ma siamo ben lontani dalle fasi più critiche della pandemia. Il ruolo dei vaccini è stato fondamentale. E continua ad esserlo, soprattutto per anziani e fragili che possono anche sfruttare le occasioni come open day e accessi diretti che le Asl stanno mettendo in campo”.

Il quadro epidemiologico ligure delle sindromi influenzali è coerente con la situazione nazionale, con un aumento del numero di casi. Nella 48esima settimana del 2023, infatti, l’incidenza nazionale è pari a 10,7 casi per mille assistiti con un aumento del 15% rispetto alla settimana precedente. Si sottolinea che a tale aumento concorrono diversi virus respiratori e non solo quelli dell’influenza, che mostrano comunque un trend in aumento. Il virus influenzale prevalente è in queste prime settimane il sottotipo A(H1N1)pdm09: il vaccino anti influenzale in somministrazione contrasta anche questa forma. Aumenta l’incidenza in tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni.

Asl3, al fine di incrementare il tasso di protezione della cittadinanza, offre la vaccinazione covid in accesso diretto, secondo la formula degli open day promossa da Regione Liguria, nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 dicembre 2023 presso la sede di Villa Bombrini, con l’attivazione di una linea “Silver” dedicata agli over 70. In entrambe le giornate, dalle ore 14 alle ore 19, i cittadini potranno accedere liberamente nell’hub vaccinale Asl3 di Villa Bombrini (ingresso da via Muratori 11 r cancello – Genova Cornigliano) per essere vaccinati contro il Coronavirus, anche in abbinamento – se richiesto – alla vaccinazione antinfluenzale. Sulla base del numero di accessi la vaccinazione potrà essere regolamentata tramite l’assegnazione del numero di arrivo.

“L’iniziativa - spiega Giacomo Zappa, Direttore della S.C. Igiene e Sanità pubblica Asl3 - è rivolta in particolare alle fasce anziane della cittadinanza non ancora immunizzata e offre, proprio alle persone anziane, una modalità di accesso alternativa rispetto alla prenotazione ordinaria tramite il portale prenotovaccino. Sulla base dell’adesione della cittadinanza ai due open day - conclude Zappa - valuteremo eventuali ulteriori iniziative dello stesso tipo”.

Anche la Asl2 ha programmato presso il Palacrociere di Savona giornate dedicate all’accesso libero senza prenotazione nelle giornate dell’11, 12 e 20 dicembre con orario 13.30-17.30. In Asl 4 è invece stato pianificato per sabato 30 dicembre un open day per vaccinazioni covid-19 e antinfluenzale al Centro Prelievi del Polo di Chiavari (via G.B. Ghio, 9) dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00. Vaccinazione aperta a tutte le categorie, senza prenotazione (con numeri a regolare il turno).