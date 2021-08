Covid, 133 nuovi positivi in Liguria, il dettaglio e il punto sui vaccini

Sono 133 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, su 3463 tamponi molecolari e 3731 test rapidi: i dati comunicati dalla Regione parlano di 3019 casi totali in questo momento sul territorio ligure. Per quanto riguarda i nuovi positivi 47 si trovano in provincia di Imperia, 23 di Savona, 42 di Genova (31 in Asl 3 e 11 in Asl 4) e 20 sono in provincia della Spezia. Una persona non è riconducibile alla residenza in Liguria.

Gli ospedalizzati sono 89, due in più rispetto a lunedì, di cui 12 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare, ovvero a curarsi a casa, 1662 persone, 66 in meno di ieri. Il numero dei guariti sale di 174 nuove unità.

Si aggiunge all'elenco dei decessi la morte di una donna di 88 anni, avvenuta il 13 agosto all'ospedale San Paolo di Savona.

In questo momento, in Liguria ci sono 1705 persone in sorveglianza attiva perché contatti di positivi: 391 in Asl 1, 312 in Asl 2, 590 in Asl 3, 111 in Asl 4, 301 in Asl 5.

Per quanto riguarda i vaccini, al 17 agosto alle ore 16 sono stati consegnate 2.030.019 dosi di cui 1.883.937 somministrate (pari al 93%).