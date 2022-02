Covid, nelle ultime settimane meno casi tra i bambini: riduzione di ingressi al Gaslini

Una decisa riduzione dei nuovi casi di covid tra i più giovani: questo è quanto osservato nell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova nelle ultime due settimane.

Questo succede "per tutte le fasce di età - commenta Elio Castagnola. responsabile di Malattie Infettive dell'ospedale - anche se l'incidenza nei soggetti di età inferiore ai 19 anni è circa doppia rispetto a quella della popolazione generale, con l'eccezione dei pazienti di età 0-2 anni in cui l'incidenza è simile a quella della popolazione generale".

Conseguentemente, nelle ultime settimane si è anche osservata una parallela riduzione dei nuovi ingressi in ospedale, anche se permangono frequenti gli ingressi di pazienti di età inferiore a 6 mesi, nati da madri non vaccinate. Nel contempo sono presenti in Istituto pazienti che richiedono trattamenti importanti: 1 in terapia intensiva, 2 in semi-intensiva, tutti con infezione in atto, poi 1 paziente in terapia intensiva con Mis-c.

"Ricordiamo - continua Castagnola - che la Mis-c, sindrome infiammatoria sistemica dei bambini, è connotata da febbre elevata, sintomi gastrointestinali (dolore addominale, nausea e vomito), sofferenza miocardica con insufficienza cardiaca, ipotensione e shock, e alterazioni neurologiche (meningite asettica e encefalite). La Mis-c ha spesso decorso minaccioso e richiede una terapia aggressiva, basata sulla infusione di immunoglobuline endovena (trattamento standard della malattia di Kawasaki), corticosteroidi a dosaggio elevato e, nei casi più gravi, anakinra".

Al Gaslini è ricoverato anche un piccolo paziente negativizzato, ma in terapia per le conseguenze dell'infezione acuta. Nel contempo, sono ricoverati alcuni pazienti che richiedono trattamenti di medio-bassa intensità, tra questi attualmente sono ricoverati solo 3 pazienti con infezione attiva.