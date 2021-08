Covid in Liguria, 153 nuovi positivi, due decessi, il punto sui vaccini

Sono 153 i nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 3368 test molecolari e 4857 test antigenici rapidi. Dei nuovi positivi, 36 sono residenti in provincia di Imperia, 18 in quella di Savona, 73 in quella di Genova (51 in Asl 3 e 21 in Asl 4) e 24 in provincia della Spezia. Due persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

In totale, attualmente nella nostra regione ci sono 3180 persone che lottano contro il covid-19. Di queste, 1434 in provincia di Genova, 519 in provincia di Imperia, 470 in quella della Spezia 409 in quella di Savona, 79 residenti fuori regione e 269 in fase di verifica.

Ospedalizzazioni, decessi e guariti

Tre ospedalizzati in meno rispetto alle ultime 24 ore: in totale, al momento ci sono 89 persone ricoverate di cui 12 in terapia intensiva. Ci sono due decessi registrati: un uomo di 80 anni, deceduto l'altro ieri all'ospedale Galliera, e una donna di 70 che era ricoverata al San Martino, mancata ieri.

Il numero dei guariti aumenta di 146 nuove persone.

In sorveglianza attiva, in questo momento, 1744 persone in Liguria: 460 in Asl 1, 331 in Asl 2, 488 in Asl 3, 123 in Asl 4 e 342 in Asl 5.

Il punto sui vaccini

Dall'inizio emergenza alle ore 16 di oggi, 21 agosto, sono state consegnate in totale 2.115.481 dosi, di cui 1.921.477 somministrate (il 91%).