Covid, 1834 nuovi positivi a fronte di 8500 tamponi

Sono 1834 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria a fronte di 1091 tamponi molecolari e 7410 test antigenici rapidi: questi i dati diffusi dalla Regione venerdì 22 luglio 2022.

I casi si trovano in Asl 1 (243), Asl 2 (359), Asl 3 (745), Asl 4 (167) e Asl 5 (303). 17 non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

Attualmente nella nostra regione ci sono 24.824 positivi al coronavirus: la maggior parte (12.364) in provincia di Genova, poi 3529 in provincia di Savona, 3408 in quella della Spezia, 2934 in quella di Imperia, mentre 619 persone sono residenti fuori Liguria e 1970 sono in fase di verifica.

Diminuiscono gli ospedalizzati di un'unità rispetto a ieri, ma restano in ospedale 451 persone, di cui 13 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a giovedì).

In isolamento domiciliare si trovano 22 persone in più rispetto a ieri, mentre i nuovi guariti sono 2215, mentre purtroppo si contano quattro decessi registrati tra il 17 e il 21 luglio, uomini e donne di età compresa tra gli 81 e i 94 anni.