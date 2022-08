Covid, 247 nuovi positivi in Liguria

Sono 247 i nuovi positivi in Liguria: questo il dato del bollettino di lunedì 22 agosto, a fronte di 382 tamponi molecolari e 1509 test rapidi.

Dei nuovi positivi, 21 risiedono in zona di competenza di Asl 1, 67 in Asl 2, 94 in Asl 3, 14 in Asl 4 e 51 in Asl 5.

I casi di covid in Liguria in questo momento sono 11.541 in totale: 1174 in provincia di Savona, 1576 in quella della Spezia, 1508 in quella di Imperia, 5474 in quella di Genova. Fuori regione sono residenti 355 persone e 874 sono in fase di verifica.

Ricoverate 21 persone in più: in questo momento negli ospedali liguri ci sono 324 persone con covid, di cui 7 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 245 persone meno di ieri, e il numero dei guariti sale di 378 unità.

Registrate due schede decesso, risalenti una al 10 e l'altra al 20 agosto: si tratta di un uomo di 77 anni e una donna di 84.