Covid, 843 nuovi casi, calano gli ospedalizzati e il numero totale di positivi in Liguria

Sono 843 i nuovi casi di covid-19 in Liguria, a fronte di 1158 test molecolari e 4614 tamponi rapidi.

I nuovi positivi che risiedono in Asl 1 sono 127, in Asl 2 sono 168, in Asl 3 sono 321, in Asl 4 sono 93 e in Asl 5 sono 130. I non riconducibili alla domiciliazione in Liguria sono 4.

Attualmente in Liguria 12.578 persone lottano contro il coronavirus: i casi per provincia di residenza sono 1937 in provincia di Savona, 1749 in quella della Spezia, 1702 in quella di Imperia, 5886 in quella di Genova, 380 residenti fuori regione e 924 in fase di verifica.

Calano gli ospedalizzati: 10 in meno rispetto a mercoledì, per un totale di 357 persone ricoverate di cui 5 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare, 347 persone in meno rispetto a ieri. 979 è il totale dei nuovi guariti, mentre purtroppo si contano tre schede decesso relative al periodo tra Ferragosto e il 16 agosto: due donne e un uomo di età compresa tra 80 e 88 anni.

