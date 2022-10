Covid, 446 nuovi positivi, calano gli ospedalizzati, nessun decesso

Sono 446 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria domenica 30 ottobre, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Regione.

Di questi nuovi positivi, 64 risiedono in Asl 1, 60 in Asl 2, 190 in Asl 3, 52 in Asl 4 e 80 in Asl 5.

Gli attuali positivi sono 12.173: di questi, 1759 risiedono in provincia di Savona, 1633 in quella della Spezia, 1426 in quella di Imperia e la maggioranza - 6743 - in quella di Genova. 286 sono residenti fuori regione, e 326 in fase di verifica.

Un ospedalizzato in meno di ieri: in totale nelle strutture liguri sono ricoverate 251 persone, di cui 7 in terapia intensiva. Non si registrano decessi.

In isolamento domiciliare ci sono 731 persone in meno nelle ultime 24 ore. I nuovi guariti sono 884, per un totale di 586.712 liguri che - da inizio emergenza - hanno avuto il covid e ce l'hanno fatta.