Covid, 600 nuovi positivi in Liguria, gli attuali positivi scendono sotto quota 11mila

Sono 600 i nuovi casi di coronavirus in Liguria, a fronte di 871 tamponi molecolari e 4115 test antigenici: a confermarlo il bollettino della Regione di sabato 27 agosto.

Dei nuovi positivi, 94 sono residenti in territorio di Asl 1, 100 in Asl 2, 255 in Asl 3, 73 in Asl 4, 76 in Asl 5 e 2 non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

In totale nella nostra regione ci sono attualmente 10.899 persone positive al covid-19: gli attuali positivi scendono dunque sotto quota 11mila.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, ci sono 18 persone in meno in ospedale rispetto a ieri. Sono ricoverate attualmente 254 persone di cui 7 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 233 persone in meno nelle ultime 24 ore, e il totale dei guariti sale di 779 unità.

Due i decessi, risalenti uno al 23 e l'altro al 26 agosto: si tratta di due donne di 67 e 83 anni, entrambe decedute a Sanremo.

Il bollettino nazionale: