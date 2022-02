Covid, 1008 nuovi positivi, 22 ospedalizzati in meno

Sono 1.008 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 10.641 tamponi effettuati di cui 2.846 molecolari e 7.795 antigenici rapidi.

In particolare, di questi nuovi positivi, 95 si trovano in Asl 1, 174 in Asl 2, 484 in Asl 3, 131 in Asl 4, 119 in Asl 5 e cinque persone non sono riconducibili alla residenza in Liguria. In totale, nella nostra regione attualmente ci sono 15.150 contagiati.

Rispetto a venerdì si registrano 22 ricoverati in meno: negli ospedali liguri rimangono 371 persone, di cui 23 in terapia intensiva, 11 non vaccinate e 12 vaccinate (da tener conto della base di partenza molto più numerosa delle persone con vaccino) con comorbidità e/o ospedalizzate per patologie covid correlate.

In isolamento domiciliare 460 persone in meno, mentre i guariti aumentano di 1.484 unità.

Si registrano purtroppo quattro decessi, tutti avvenuti tra giovedì e venerdì: un uomo di 70 anni deceduto a Sestri Levante e tre donne di 62, 87 e 88 anni mancate a Sanremo, Sarzana e Albenga.

In tutta la regione ci sono attualmente 3.031 soggetti in sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda i vaccini, è stato somministrato attualmente il 99,8% delle dosi consegnate.