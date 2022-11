Covid, 686 nuovi casi e 2 decessi in Liguria

Sono 686 i nuovi casi di covid-19 in Liguria giovedì 10 novembre, a fronte di 885 tamponi molecolari e 3.700 rapidi: secondo il bollettino quotidiano, i nuovi positivi si trovano in maggioranza nel territorio di Asl 3 (315) e a seguire Asl 5 (130), Asl 2 (96), Asl 1 (74) e Asl 4 (71).

Gli attuali positivi sono 10.588: 1.462 in provincia di Savona, 1.432 in quella di La Spezia, 1.192 in quella di Imperia e 5.990 in quella di Genova. 260 persone sono residenti fuori regione e 252 sono in fase di verifica.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati sono 6 in più di ieri: in questo momento sono ricoverate 246 persone positive al covid, di cui 4 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 159 persone in più nelle ultime 24 ore, e il totale dei guariti aumenta di 563 unità. Due decessi in più, registrati adesso e risalenti al 9 e al 6 novembre: un uomoe una donna di 86 e 76 anni, morti rispettivamente all'ospedale di Sarzana e al San Paolo di Savona.