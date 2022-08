Covid, 670 nuovi casi: nessun decesso, gli attuali positivi scendono sotto quota 14mila

Sono 670 i nuovi positivi al covid in Liguria, a fronte di 749 tamponi molecolari e 3434 test rapidi. Dei nuovi positivi, 125 sono residenti in Asl 1, 125 in Asl 2, 198 in Asl 3, 90 in Asl 3 e 132 in Asl 5. Questo il bollettino diffuso dalla Regione domenica 14 agosto 2022.

In totale, in questo momento in Liguria 13.990 cittadini stanno lottando contro il coronavirus: 2200 si trovano in provincia di Savona, 1918 in quella della Spezia, 1914 in quella di Imperia, 6512 in quella di Genova, 401 sono residenti fuori regione e 1045 sono in fase di verifica.

Quattro ospedalizzati in meno rispetto al giorno precedente: su 357 persone in ospedale in Liguria, 8 si trovano in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare si trovano 643 persone in meno rispetto alle ultime 24 ore. I guariti aumentano di 1081 unità.

Nella data di oggi non si registrano decessi.

