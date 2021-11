Vaccini: al via le linee senza prenotazione

Attivate nove linee vaccinali, ad accesso diretto, senza prenotazioni. La Regione spinge sull'acceleratore: "L'obiettivo è assicurare a tutti la prima dose e accelerare la campagna di vaccinazione per quanto riguarda le dosi booster".

“Negli ultimi giorni, subito dopo l’approvazione da parte del Governo dell’introduzione del green pass rafforzato e di fronte alle notizie sull’insorgere di nuove varianti per cui sono ottimista sul fatto che il vaccino fornisca una maggiore protezione, abbiamo registrato un incremento nel numero delle prime dosi somministrate, a livello regionale: il 24 novembre erano state 853, il giorno successivo 1154, il 26 novembre 1222 e il 27 novembre 1238 - aggiunge Toti - Crescono in maniera importante le prenotazioni per la terza dose, che a oggi sono in totale 349.300. Nell’ultima settimana sono state ben 117.407 le persone che si sono prenotate, in crescita rispetto alle 104.213 della settimana precedente e alle 48.316 di quella dall’8 al 15 novembre".

Ecco di seguito gli hub dove è possibile vaccinarsi senza prenotazione: