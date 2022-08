Covid, 943 nuovi positivi a fronte di 6078 tamponi

Sono 943 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 1182 tamponi molecolari a 4896 test rapidi.

Di questi 943 nuovi positivi, 144 si trovano in Asl 1, 205 in Asl 2, 304 in Asl 3, 109 in Asl 4 e 179 in Asl 5. Due non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

In totale, nella nostra regione in questo momento ci sono 15466 persone positive al covid-19 (2553 in provincia di Savona, 2081 in quella della Spezia, 2167 in quella di Imperia, 7102 in quella di Genova, 427 persone risiedono fuori Liguria e 1136 sono in fase di verifica).

Sette persone in più sono ricoverate negli ospedali regionali nelle ultime 24 ore. In questo momento ci sono 368 ospedalizzati di cui 6 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 476 persone in meno rispetto a ieri, mentre i guariti aumentano di 1365 unità.

Tre sono le schede decessi registrate e risalenti a date tra il 25 luglio e il 6 agosto: tre persone tra gli 86 e i 95 anni.

La situazione nazionale: