Vaccini covid, in Liguria 8mila prime dosi nell'ultima settimana: 68mila gli over50 da mettere in regola

Sono quasi 8 mila le prime dosi somministrate nell’ultima settimana in Liguria: questi i dati comunicati dalla Regione Liguria.

"Un risultato importante perché ogni vaccino tutela la salute di tutti ed è un piccolo passo avanti verso la normalità - ha commentato il presidente della Regione Giovanni Toti - . Una normalità che stiamo riconquistando ogni giorno. Stiamo superando la divisione del Paese in zone colorate, che speriamo vengano eliminate al più presto come richiesto dalle Regioni, per semplificare il più possibile le regole e la vita di tante famiglie, a cominciare dalla scuola che da lunedì dovrà confrontarsi con regole più facili e che tutelano l’istruzione in presenza”.

In Liguria le persone con dose booster che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 4 mesi sono il 77,51%. Nella fascia della popolazione sopra i cinque anni, invece, quelli che hanno ricevuto almeno una dose sono l’86,61% e sono 82,51% quelli con ciclo completo.

Ad oggi rimangono non vaccinate e non prenotate 131.931 persone, di cui 67.930 sono over50 e quindi con obbligo vaccinale.

I bambini, nella fascia tra i 5 e gli 11 anni, che hanno ricevuto almeno una dose sono il 24,39% e sono il 10,58% quelli con ciclo vaccinale completo.