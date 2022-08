Covid, 669 positivi a fronte di 6482 tamponi

Continua a scendere il numero dei nuovi positivi al covid-10 in Liguria: il bollettino di venerdì 19 agosto riporta 669 nuovi casi a fronte di 829 test molecolari e 5653 tamponi rapidi.

Nel dettaglio dei nuovi positivi, 108 sono in provincia di Asl 1, 152 in quella di Asl 2, 222 in quella di Asl 3, 69 in quella di Asl 4, 116 in quella di Asl 5 e 2 non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

In questo momento ci sono 12331 positivi in Liguria: 1930 in provincia di Savona, 1721 in quella della Spezia, 1647 in quella di Imperia, 5753 in quella di Genova, 374 sono residenti fuori regione e 906 sono in fase di verifica.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, sono 11 in meno nelle ultime 24 ore: in totale nei nosocomi liguri ci sono 346 persone di cui 8 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono 280 persone in meno rispetto a ieri. Il totale dei nuovi guariti amonta a 915. Un decesso registrato il 18 agosto: si tratta di un uomo di 95 anni morto con covid all'ospedale di Albenga.