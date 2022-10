Covid in Liguria: i dati del bollettino quotidiano, tutti gli aggiornamenti

In attesa dei dati ufficiali del bollettino del covid-19 di giovedì 27 ottobre con i nuovi positivi, la mappa dei contagi in Liguria, gli ospedalizzati e i decess, ecco i dati del bollettino di ieri, 26 ottobre 2022.

Sono 936 i nuovi positivi registrati in Liguria, a fronte di 949 tamponi molecolari a cui si aggiungono 4.813 test antigenici rapidi, secondo il bollettino della Regione di mercoledì 26 ottobre 2022, che riporta 601.812 casi positivi totali da inizio emergenza.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 7.175, segue Savona, dove i positivi sono 2.053, 1.755 e 1.612 quelli delle province, rispettivamente, di La Spezia e Imperia. Le persone positive residenti in Liguria, ma fuori regione, sono 306, mentre sono in fase di verifica 368 tamponi. Totale 13.269 persone attualmente positive.

I ricoverati in ospedale sono 248, di cui 10 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 8.693 persone. I nuovi guariti sono invece 909, per un totale da inizio emergenza di 582.925.

Le vittime totali sono 5.618: si tratta di una donna di 78 e un uomo di 77 anni, deceduti la prima il 22 ottobre all'ospedale di Savona e l'altro il 24 ottobre ad Albenga. Sono state somministrate 3.637.022 dosi di vaccino.