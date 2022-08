Covid, 849 nuovi positivi in Liguria. Vaccini, il punto sulle quarte dosi

Si abbassa il numero dei nuovi positivi al coronavirus in Liguria: 849 nelle ultime 24 ore, a fronte di 960 test molecolari e 5550 tamponi rapidi.

Dei nuovi positivi, 137 si trovano in Asl 1, 157 in Asl 2, 302 in Asl 3, 92 in Asl 4, 159 in Asl 5. Due non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

Attualmente nella nostra regione ci sono 14401 persone positive al covid-19: 2291 in provincia di Savona, 1970 in quella della Spezia, 1994 in quella di Imperia, 6679 in quella di Genova, 397 sono residenti fuori regione e 1070 sono in fase di verifica.

Scende il numero degli ospedalizzati di 5 unità: in questo momento negli ospedali liguri si trovano 361 persone positive al virus, di cui 7 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare, 404 persone in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti aumenta di 1471 unità.

Tre purtroppo le schede decessi registtrate (due l'11 agosto e una risalente al 3 giugno): due donne e un uomo di età compresa tra 86 e 96 anni.

“I ricoverati nella nostra regione – ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - sono ormai ampiamente sotto quota 400, e si attestano a 361, di cui 7 in terapia intensiva, calando quindi di altre 5 unità. Dopo il picco della circolazione del virus che si è registrato intorno al 10 luglio, quindi continua la fase di discesa e questo ci permette di prepararci serenamente all’autunno grazie anche alla nostra campagna vaccinale che non si è mai fermata”.

Le quarte dosi somministrate intanto ammontano a 72.463: 40.483 gli over 80, 19.095 nella fascia tra 70 e 79 anni, 11.440 nella fascia tra 60 e 69 anni e 1.445 tra gli under 50. Sempre per quanto riguarda le quarte dosi le prenotazioni ammontano a 23.164.