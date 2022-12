Covid, i numeri del giorno di Natale in Liguria tra positivi, ospedalizzati e decessi

Sono 467 i nuovi positivi al coronavirus nel giorno di Natale, 25 dicembre 2022 a fronte di 489 test molecolari e 2827 tamponi rapidi.

Nel dettaglio, si tratta di 52 persone residenti in territorio di competenza di Asl 1, 84 in Asl 2, 175 in Asl 3, 47 in Asl 4 e 109 in Asl 5.

Attualmente in Liguria ci sono 11.249 nuovi positivi: 1.653 casi in provincia di Savona, 1.663 in quella della Spezia, 1.386 in quella di Imperia, 6.030 in quella di Genova, 273 persone residenti fuori regione e 244 in fase di verfica.

Un ospedalizzato in più rispetto a ieri: in totale sono 460 i ricoverati con covid, di cui 17 in terapia intensiva.

Mentre in isolamento domiciliare ci sono 359 persone in meno di ieri, i guariti aumentano di 741 unità e per fortuna non si segnalano decessi.