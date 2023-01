Covid: 310 nuovi casi e altri 7 decessi. Attuali positivi sempre sotto quota 10mila

Sono 310 i nuovi postivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 2.578 tamponi antigenici e 570 test molecolari, secondo il bollettino del 5 gennaio 2023.

Dei nuovi positivi, 43 vivono in territorio di Asl 1, 45 in Asl 2, 119 in Asl 3, 32 in Asl 4 e 71 in Asl 5.

Ci sono 9.823 attuali positivi: 1.474 in provincia di Savona, 1.449 in quella di La Spezia, 1.139 in quella di Imperia, 5.261 in quella di Genova e 282 sono residenti fuori regione. 218 sono in fase di verifica.

Per quanto riguarda gli ospedalizzati, sono 336 di cui 10 in terapia intensiva: 17 ricoverati in meno rispetto a ieri.

Ci sono 79 persone in meno in isolamento domiciliare nelle ultime 24 ore, 436 nuovi guariti e 7 decessi. Si tratta di persone tra i 75 e i 95 anni, mancate tra il 29 dicembre e il 4 gennaio.