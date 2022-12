Covid, i dati dell'ultimo dell'anno in Liguria: 5 decessi, 20 ospedalizzati in meno

Sono 535 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria sabato 31 dicembre, a fronte di 3266 tamponi rapidi e 567 molecolari.

Dei nuovi positivi, 92 sono in Asl 1, 94 in Asl 2, 207 in Asl 3, 42 in Asl 4, 100 in Asl 5.

Attualmente in Liguria ci sono 10.618 persone positive: 1.539 in provincia di Savona, 1.597 in quella di La Spezia, 1.243 in quella di Imperia, 5.748 in quella di Genova. 279 persone risiedono fuori regione, 212 sono in fase di verifica.

Sono ricoverate negli ospedali liguri 394 persone con covid (20 in meno di ieri), di cui 10 in terapia intensiva.

Ci sono 134 persone in isolamento domiciliare in meno e 586 nuovi guariti.

Cinque i decessi, registrati tra il 29 e il 30 dicembre, di età compresa tra 83 e 92 anni.