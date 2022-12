Covid-19, il bollettino della Liguria: 553 nuovi positivi

Sono 553 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria a fronte di 742 tamponi molecolari e 3563 test rapidi.

Dei nuovi positivi, 67 abitano in territorio di Asl 1, 68 di Asl 2, 236 di Asl 3, 75 di Asl 4, 106 di Asl 5, e uno non è riconducibile alla domiciliazione in Liguria.

Attualmente nella nostra regione ci sono 10.666 persone che stanno lottando contro il coronavirus: 1.544 in provincia di Savona, 1.598 in quella di La Spezia, 1.242 in quella di Imperia, 5.777 in quella di Genova, 276 sono residenti fuori regione e 229 sono in fase di verifica.

Ci sono 13 ospedalizzati in meno rispetto a ieri: nei nosocomi liguri sono attualmente ricoverate 422 persone, di cui 11 in terapia intensiva.

Si segnalano 97 persone in meno, in isolamento domiciliare, nelle ultime 24 ore, e 552 guariti. Due i decessi registrati tra il 23 e il 26 dicembre: due donne di 61 e 92 anni.