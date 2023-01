Covid, 187 nuovi positivi, 26 ospedalizzati in meno in un giorno

Sono 187 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria, a fronte di 636 tamponi molecolari e 2296 test rapidi: questi i dati del bollettino diramato dalla Regione giovedì 12 gennaio.

Dei 187 positivi, 17 risiedono in territorio di Asl 1, 32 in quello di Asl 2, 90 in Asl 3, 16 in Asl 4 e 28 di Asl 5. Quattro non sono riconducibili alla domiciliazione in Liguria.

Gli attuali positivi sono 8.514: 1.303 in provincia di Sabona, 1.115 in quella di La Spezia, 988 in quella di Imperia e 4.635 in quella di Genova. 246 i malati residenti fuori provincia e 227 in fase di verifica.

In 24 ore ci sono 26 ospedalizzati in meno: attualmente ci sono 266 ricoverati con covid, di cui 7 in terapia intensiva.

Rispetto a ieri, da segnalare 32 persone in più in isolamento domiciliare, 274 guariti in più e purtroppo due nuove registrazioni di decessi di pazienti - entrambi di 89 anni - avvenuti il 6 e il 10 gennaio.