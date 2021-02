Covid, in Liguria 248 nuovi positivi, 11 nuovi ospedalizzati

Rispetto a sabato, aumentano gli ospedalizzati: 11 persone in più, per un totale di 552 ricoverati, di cui 52 in terapia intensiva

Sono 248 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, su 3.082 tamponi molecolari e 1.755 test rapidi effettuati nelle ultime 24 ore: questi i dati diffusi da Alisa nella giornata di domenica 28 febbraio 2021.

Nel dettaglio, 85 di questi nuovi positivi sono residenti in provincia di Imperia, 31 in provincia di Savona, 90 in provincia di Genova (82 in Asl3 e 4 in Asl4) e 41 in provincia della Spezia. Un malato non è riconducibile alla residenza in Liguria.

In totale, nella nostra regione attualmente si trovano 5.966 persone positive al covid-19.

Rispetto a sabato, aumentano gli ospedalizzati: 11 persone in più, per un totale di 552 ricoverati, di cui 52 in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare si trovano 171 persone in più, mentre i guariti sono 207 nelle ultime 24 ore.

Due i decessi registrati nella giornata di sabato, due uomini di 79 e 90 anni entrambi mancati all'ospedale San Martino di Genova.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 6.830 in tutto il territorio regionale: 2.799 in Asl 1, 1.081 in Asl 2, 1.414 in Asl 3, 383 in Asl 4, 1.153 in Asl 5.

Il punto sui vaccini

Per quanto riguarda i vaccini, alle ore 16 di domenica 28 febbraio 2021 sono stati consegnate 182.980 dosi nella nostra regione, di cui 120.950 somministrate (il 66% dei vaccini consegnati).

Fino a ieri, sono state effettuate 120.160 dosi, di cui 41.490 hanno completato il ciclo vaccinale.

Oggi, domenica 28 febbraio, sono programmate somministrazioni solo in Asl 1 (400) e in Asl 5 (390).