'No green pass', doppia protesta: 29esimo sabato in piazza e manifestazione contro Draghi

Non si fermano le manifestazioni dei 'no green pass' genovesi. Il 29 gennaio scenderanno in piazza per il ventinovesimo sabato consecutivo, mentre lunedì 31 gennaio è stata annunciata una protesta contro il governo Draghi, in concomitanza con la visita di esponenti del governo alla città di Genova per illustrare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) nell'ambito di un tour nelle più grandi città italiane.

Percorso corteo sabato 29 gennaio 2022

Gli organizzatori, Libera Piazza Genova, Associazione Enrico Mattei 1948, Comitato liberi cittadini, Pro Libertate-studenti contro il green pass, hanno annunciato il concentramento alle ore 15 in piazza della Vittoria, poi partenza del corteo alle ore 16:30 con il seguente percorso: via Fiume, stazione Brignole, via Canevari, ponte Castelfidardo, corso Sardegna, corso Torino, corso Buenos Aires e ritorno in piazza della Vittoria.

Manifestazione lunedì 31 gennaio 2022

La manifestazione è stata lanciata sui canali Telegram dei 'no green pass' genovesi: annunciato un raduno alle ore 15 in piazza Caricamento, con successivo corteo. La manifestazione è stata intitolata "Draghi vattene, il nostro Pnrr è la Costituzione".