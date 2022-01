'No green pass', ventottesimo sabato di protesta

A pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, ovvero green pass, base o rinforzato per andare da parrucchiere, barbiere o estetista, i 'no green pass' tornano in piazza. Si tratta del ventottesimo sabato di protesta.

"Scendiamo in piazza contro un governo che copre con l'emergenza sanitaria il suo carattere antidemocratico e antipopolare - dichiarano -. Scendiamo in piazza contro ogni pass, contro il carovita, contro ogni capro espiatorio, scendiamo in piazza per rivendicare pace, lavoro, libertà.

Percorso corteo sabato 22 gennaio 2022

Via XX Settembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto, via Serra, via Fiume, piazza della Vittoria. Ore 15 concentramento piazza della Vittoria, ore 16.30 partenza corteo.