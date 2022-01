'No green pass', sabato la manifestazione torna in centro

Finora il loro impegno e costanza non ha dato i frutti sperati. Nonostante questo anche per sabato 15 gennaio 2022 è in programma una manifestazione con corteo dei no green pass.

"Per la ventisettesima manifestazione contro il green pass e il governo saranno presenti ospiti d'indiscusso valore, come Ugo Mattei, Maurizio Cosenza e Jessica Costanzo - si legge sul canale Telegram Libera Piazza Genova -. Dopo mesi di lotta e contestazione è arrivato il momento di fare quel salto di qualità necessario per poter sperare di vincere la nostra battaglia".

Percorso corteo sabato 15 gennaio 2022

Via XX Settembre, viale Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Barabino, piazza Palermo. La partenza è prevista per le ore 17. Dalle 15 concentramento in piazza De Ferrari.