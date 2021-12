Sabato ancora in piazza i 'no green pass', corteo e flash mob con Povia

Un altro sabato di protesta contro il green pass, il ventiduesimo consecutivo con manifestazione di piazza e corteo. Ma questa volta (sabato 11 dicembre 2021, ndr) la protesta si sdoppia. Da una parte Libera Piazza Genova ha fissato l'appuntamento in piazza Caricamento alle ore 15, con partenza del corteo alle 16.30, dall'altra Giustizia Sociale in collaborazione con il Coordinamento resistenza Genova (Cub, Confederazione Unitaria di Base Genova, Coordinamento Lavoratori Portuali Genova), ha organizzato un flash mob in piazza della Vittoria, al quale parteciperà anche il cantante Povia.

Il corteo di Libera Piazza Genova

"Per il ventiduesimo sabato di fila protesteremo uniti contro il governo Draghi e la svolta autoritaria e discriminatoria da esso portata avanti - si legge sul canale Telegram Libera Piazza Genova - contro lo stato d'emergenza, il comitato tecnico scientifico e la macelleria sociale. Per il rispetto della libertà e dei diritti costituzionali".

I manifestanti si raduneranno in piazza Caricamento alle ore 15, mentre il corteo partirà alle 16:30 e si snoderà tra via Gramsci, piazza della Nunziata, le galleria di piazza Corvetto, via Serra, via Fiume e i giardini di Brignole.

Il flash mob con Povia

Dalle ore 14 in piazza della Vittoria flash mob con interventi degli avvocati Linda Corrias e Marco Morì, l’attrice Manuela Valenti, la farmacista Silvia Arcari e l’insegnante Simonetta Alai. Ospite il cantante povia, flash mob con “I bambini fanno ohhhh… ed è magia” & “Danziamo ancora” con Sara Nastos.