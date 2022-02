'No green pass' ancora in piazza, 32esimo sabato consecutivo di protesta

Sono scesi di nuovo in piazza, per la trentaduesima settimana consecutiva, i 'no green pass' genovesi guidati da Libera Piazza Genova. Prosegue la contestazione dopo l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50, questa volta gli organizzatori l'hanno definita una 'manifestazione popolare contro il governo',

Sabato 19 febbraio 2022 i manifestanti si sono radunati intorno alle ore 15 in piazza De Ferrari, poi dopo i consueti interventi il corteo è partito intorno alle ore 16:45 attraversando via Dante, via D'Annunzio, corso Quadrio, piazza Cavour, Caricamento, via Gramsci, piazza della Nunziata, galleria Garibaldi, piazza Portello e via XXV Aprile, poi la risalita verso piazza De Ferrari. La manifestazione è terminata intorno alle 18.30.

Come sempre non sono mancati gli slogan contro il green pass e il governo Draghi, presente anche uno striscione sulla crisi Russia-Ucraina con scritto "l'Italia dice no alla guerra contro la Russia" e uno di supporto alle proteste dei camionisti canadesi che hanno causato disordini nel Paese dell'America settentrionale.