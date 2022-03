'No green pass' ancora in piazza, 34esimo sabato consecutivo di protesta

Sono scesi di nuovo in piazza, per la 34esima settimana consecutiva, i 'no green pass' genovesi guidati da Libera Piazza Genova. Prosegue la contestazione dopo l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50, presenti in manifestazione anche striscioni contro la guerra.

Sabato 5 marzo 2022 i manifestanti si sono radunati intorno alle ore 15 in piazza Martinez, dopo i consueti interventi di piazza, questa volta incentrati su scuola e università, intorno alle 17 è partito il corteo tra San Fruttuoso e Foce. Piazza Giusti, corso Torino, via Carlo Barabino, galleria Goffredo Mameli, via Piave, corso Italia e piazza Raffaele Rossetti le tappe toccate nel corso del pomeriggio.

Come sempre non sono mancati gli slogan contro il green pass e il governo Draghi, presenti anche striscioni contro la guerra "Art. 11: l'Italia ripudia la guerra" si legge in uno di quello in testa al corteo, oltre ai soliti "No Draghi, no pass, no cts" e "studenti genovesi contro il green pass".