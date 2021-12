No green pass, il percorso del corteo di oggi

"Ventuno sabati di lotta, e non ci arrendiamo". Con questo slogan sul canale Telegram 'Libera Piazza Genova' è stato comunicato il percorso del corteo di sabato 4 dicembre, con partenza prevista alle ore 16.30.

Percorso corteo Genova sabato 4 dicembre 2021

Piazza De Ferrari, via Dante, piazza Dante, galleria Colombo, via Ippolito d'Aste, via Brigata Liguria, via Cadorna, via Duca d'Aosta, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Giusti, corso Sardegna, corso Torino, via Tomaso Invrea, via Casaregis, via Barabino, piazza Palermo.

Durante il corteo sarà trasmessa sul canale Telegram la posizione in tempo reale.