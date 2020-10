Coronavirus, pronta una doppia mappatura dei contagi in città: «Valutiamo nuove ordinanze»

Genova resta la città più critica sul fronte circolazione del coronavirus e numero di nuovi contagi. La conferma la danno i numeri - i positivi in Asl 3 crescono di giorno in giorno, e in maniera più alta rispetto al resto della Liguria - e la danno anche le autorità, sindaco Marco Bucci in testa. E proprio per far fronte a una situazione che nelle settimane appena passate ha portato a emanare due ordinanze specifiche - una sul centro storico inizialmente, una seconda sulle altre “zone rosse” rappresentate da Cornigliano, Rivarolo, Certosa e Sampierdarena - in queste ore Alisa e il Comune stanno mettendo a punto una mappatura dei contagi che ha valenza doppia.

Le due mappe, una sulle zone in cui il virus circola di più e una su quelle in cui si può creare potenziale assembramento, potrebbero portare a nuove ordinanze restrittive e, di fatto, ad altri “mini lockdown”, come è nella facoltà dei sindaci da dpcm. Il premier Giuseppe Conte, domenica sera, aveva infatti confermato che i sindaci hanno la facoltà di chiudere strade, piazze o quartieri in caso di necessità, una competenza che i sindaci, così come è stata formulata, hanno rigettato, chiedendo all’unanimità (a voce del presidente di Anci, Antonio Decaro) maggiore supporto e coordinazione con il governo. Servono risorse, economiche e di personale, per chiudere interi quartieri, e farlo ogni volta che si presenta la necessità senza coordinamento, sottolineano i sindaci, può diventare molto complesso.

Il sindaco Bucci, che di ordinanze ad hoc ha ormai parecchia esperienza, non si scompone troppo: «Quella di domenica è stata una serata parecchio movimentata, tra dichiarazioni del presidente del consiglio, nuovo dpcm e dichiarazioni di Anci - ha detto lunedì sera - a situazione ora sembra più chiara: c’è la possibilità per i sindaci e le autorità locali, insieme con il prefetto, di adottare provvedimenti, ma per fare certe cose come la chiusura di certe aree della città è necessario avere la capacità finanziaria e di risorse di polizia».

Partendo da questo presupposto, Bucci ha confermato che Genova è sotto i riflettori, e che la situazione in città è molto variegata: «Ci sono aree in cui ci sono tanti positivi, e altre dove non ce n’è neppure uno - ha chiarito - Adesso dobbiamo vedere queste aree e metterle in congiunzione con quelle dove ci può essere potenziale affollamento. Abbiamo dunque due mappe, le confronteremo e vedremo quali sono le aree in cui prendere provvedimenti. Martedì faremo una riunione tecnica e faremo le nostre proposte al prefetto e al comitato di sicurezza».

Le zone più critiche, al momento, sembrano essere quelle in cui è già in vigore la specifica ordinanza. Ma i contagi si sono allargati anche ad alcune aree del ponente cittadino, e non è escluso che vi possano essere nuovi provvedimenti su misura. Il Comune lavora, intanto, di concerto con il ministero per mettere a punto un nuovo piano trasporti che vada incontro alle necessità degli studenti e che si sposi con quanto previsto nel nuovo dpcm, e cioè ingressi scaglionati e dopo le 9 per gli studenti delle scuole superiori.

«Sappiamo che c’è una criticità, e stiamo preparando un piano alternativo per l’ingresso differenziato», ha confermato Bucci, chiarendo che si sta pensando anche di modificare l’ordinanza genovese sul punto in cui si parla di distributori automatici: «Stiamo valutando se aprirli durante il giorno in alcune fasce orarie, a patto che ci sia qualcuno che possa vigilare. Resteranno invece chiusi di notte, in assenza di controllo, perché sono luoghi di potenziale assembramento».