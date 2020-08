Coronavirus, il bollettino: 31 nuovi positivi in Liguria

Sono 31 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria, quasi il doppio rispetto a ieri.

I positivi sono stati diagnosticati su 2361 tamponi effettuati (per un totale da inizio emergenza di 217.976), che portano i casi totali di coronavirus accertati in Liguria a 10.562, di cui 1.364 dei quali individuati tramite screening, il restante a causa dei sintomi lamentati.

Il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1, 4 casi di cui:

- 3 contatti di casi confermati

- 1 rientro viaggio estero

Asl 2, 3 casi di cui:

- 2 contatti di casi confermati

- 1 da struttura sociosanitaria

Asl 3, 17 casi di cui:

- 7 contatti di casi confermati

- 1 da struttura sociosanitaria

- 6 segnalazioni dipartimento di prevenzione

- 3 rientro viaggio estero

Asl 5, 7 casi di cui:

- 5 contatti di casi confermati

- 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione

Coronavirus, la situazione negli ospedali

I ricoverati in tutti gli ospedali liguri sono 22 (2 in meno rispetto al giorno precedente) di cui uno in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare si trovano 333 persone, 14 in più di ieri. 12 quelle guarite. Due schede decessi registrate oggi, entrambe risalenti al 16 agosto, presso l'ospedale San Paolo di Savona: si tratta di due uomini di 55 e 89 anni.

Le sorveglianze attive, e cioè le persone in isolamento perché contatti di casi confermati o perché, dopo le ultime disposizioni, rientrate dall’estero, aumentano e arrivano a 1.139 (ieri erano 945).