Coronavirus, il bollettino: i nuovi casi tornano sopra 400 ma tornano a calare i ricoveri

Scendono i ricoverati, sempre di poche unità, ma salgono i positivi in modo deciso, una sessantina in più rispetto a mercoledì: i dati aggiornati dell'epidemia

Crescono ancora i casi positivi al coronavirus in Liguria. Se mercoledì erano 342 su oltre 5.000 tamponi, giovedì sono 405 diagnosticati su 4.625 test molecolari, cui si aggiungono altri 3.079 tamponi antigenici rapidi.

I casi per provincia salgono dunque a 3.011 per quella di Genova, 1.069 per quella di Imperia, 1.042 per quella di Savona e in coda quella di La Spezia, con 857. I positivi fuor regione o all’estero sono 129, i tamponi in fase di verifica 184: in totale in Liguria ci sono 6.292 persone positive al coronavirus.

Sul fronte ricoveri invece i numeri sono in calo: 578 le persone ricoverate in ospedale, 67 in terapia intensiva, ad aumentare sono solo gli ospedali Villa Scassi (un paziente in più), il Micone e la Colletta (uno ciascuno).

Salgono i pazienti che si stanno curando in casa, 60 in Piazza rispetto a ieri (5.482 in totale), i nuovi guariti sono 345. Anche i decessi si contano ancora: 4 nelle ultime 48 ore e uno risalente allo scorso 3 marzo, la vittima più anziana ha 90 anni, la più giovane 71.

I soggetti in sorveglianza attiva, monitorati perché contatti di caso positivo, sono 6.461.

Ecco il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1: 64

Asl 2: 81

Asl 3: 155

Asl 4: 29

Asl 5: 73

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

Vaccini in Liguria, i numeri

All’11 marzo sono 226.180 i vaccini consegnati e 166.622 quelli somministrasti, pari al 74% del totale.