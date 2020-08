Coronavirus, 27 nuovi casi in Liguria: 12 da viaggi all'estero

Sono 27 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. I casi sono emersi da 1589 tamponi (in totale:213.677), Genova e Savona restano le due province più colpite, rispettivamente con 780 e 212 casi dall'inizio dell'emergenza, segue Imperia con 69 casi e La Spezia con 51. I positivi residenti fuori regione o all'estero sono 58.

I nuovi positivi derivano da rientri da viaggi all'estero (1 nel territorio di Imperia in Als1; 5 nel savonese Asl2, 6 a Genova in Als3); 4 sono contatti di casi confermati a Savona (di cui 1 legato alla grigliata del primo agosto a Quiliano), nel territorio genovese invece 4 sono segnalazioni dal dipartimento di prevenzione e 1 un contatto di caso confermato. Gli ultimi sei positivi sono contatti di casi confermati a La Spezia.



Gli ospedalizzati sono 26, un paziente in terapia intensiva al San Martino, 26 sono le persone in isolmento domiciliare e 10 i totali guariti con due test risultati negativi (in totale da febbraio 296).

In sorveglianza attiva ci sono 75 persone in Als1, 325 in Asl2, 312 in Als3, 132 in Als4 (chiavarese), 267 in Als5: 1111 in totale.