Positivo al covid e con sintomi va a spasso sotto i portici di Cornigliano, denunciato

Verifiche a tappeto da parte della polizia sul rispetto delle norme anti-covid.

In particolare, venerdì scorso i poliziotti del commissariato di Cornigliano, hanno denunciato un 25enne trovato a spasso in via Cornigliano nonostante fosse sottoposto a restrizione sanitaria essendo positivo al covid, con sintomi.

Durante i vari servizi i poliziotti dei commissariati sezionali, di quelli distaccati, della polizia amministrativa e sociale, del reparto prevenzione crimine della Liguria e della questura si sono dedicati al controllo di ristoranti, bar e centri commerciali, senza elevate sanzioni.

La polizia amministrativa e sociale ha verificato il regolare possesso delle certificazioni verdi dei dipendenti di tutte le attività del centro commerciale la Fiumara senza riscontrare anomalie.

La questura e tutti i commissariati, da levante a ponente, hanno messo in campo i propri agenti anche per cooperare con i verificatori Amt durante i controlli alle fermate autobus e sulla metro.

Tra tutti i passeggeri controllati 5 sono stati sanzionati poiché sprovvisti di green pass, uno di loro, un cittadino egiziano di 18 anni è stato anche denunciato per sostituzione di persona per aver cercato di evitare la sanzione mostrando agli agenti un green pass intestato ad un connazionale.