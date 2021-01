Controlli sulle norme anti covid, multato gruppo di 9 persone

In totale 4.700 euro di multe comminate dai carabinieri in servizio tra Cornigliano e Sampierdarena

È costato caro a un gruppo di nove amici non rispettare le regole anti covid. Per la precisione 4.700 euro per non aver osservato il distanziamento sociale e non aver indossato correttamente la mascherina.

Sono stati tutti denunciati dai carabinieri durante un servizio, tra Cornigliano e Sampierdarena, finalizzato al controllo del territorio e al rispetto delle normative vigenti per il contenimento della covid-19.