Con il green pass di un altro o senza, denunce e multe nel ponente genovese

Giovedì 3 febbraio 2022 gli agenti del commissariato di Cornigliano, coadiuvati dai colleghi del reparto prevenzione crimine, sono stati impegnati nell'attività di controllo del territorio e verifica del rispetto della normativa anti covid nel ponente genovese, soprattutto negli esercizi commerciali.

In una sala slot hanno trovato un 34enne, che ha esibito un green pass intestato a un'altra persona e per tale motivo è stato denunciato per sostituzione di persona; in un altro bar della zona gli agenti hanno invece contestato due sanzioni amministrative a carico del titolare per omesso controllo green pass agli avventori e di un cliente che ne era sprovvisto.

Nel corso della serata di giovedì, ancora un controllo a esercizi commerciali (due bar di via Sampierdarena, tre ristoranti di via Mantovani e un locale della Fiumara) all'interno dei quali non sono state riscontarte irregolarità. Complessivamente sono stati controllati sei esercizi e 146 green pass.