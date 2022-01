Controlli anti covid: venticinque persone multate e un negozio

Continuano i controlli anti covid da parte della polizia locale, nel periodo di maggior circolazione del virus da covid 19.

Sono state 1080 in tutto le persone fermate ieri, lunedì 3 gennaio, secondo il report diffuso dalla prefettura.

Quindici le persone sanzionate per mancanza di green pass o per certificazione verde non corrisponde all'identità fornita, e 10 quelle senza mascherina.

Settantuno gli esercizi commerciali, tra bar, ristoranti e negozi, in cui gli agenti hanno richiesto la certificazione verde: una multa compilata e consegnata al titolare.